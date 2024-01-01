Vintage Collection
Коллекция Loft

Поиск по цвету

Более 6000 дизайнерских ковров

Ковры

Перейти в коллекцию
+ 4 Размера

Ковер Stem Black

от 654 €
В наличии
Кастомизируемый
Хит
+ 4 Размера

Шерстяной ковер премиум Oxalis Juniper

от 414 €
В наличии
Кастомизируемый

Ковер разноцветный Geometric

от 4 174 €
Кастомизируемый

Шкуры и овчины

Перейти в коллекцию

Кожа розовая Pink Zebra Natural

от 1 511 €
В наличии

Шкура Франция Champagne Natural

от 973 €
В наличии

Дача и сад

Перейти в коллекцию

Искусство

Перейти в коллекцию

Освещение

Перейти в коллекцию

Декор

Перейти в коллекцию

Мебель

Перейти в коллекцию

Посуда

Перейти в коллекцию
Ваш интерьер заслуживает лучшего. Найдите своё экстраординарное решение.

Наши бренды

Мы являемся официальными представителями следующих брендов.

Bluebellgray
Bluebellgray
Serge Lesage
Serge Lesage
Tonucci Collection
Tonucci Collection
Louis de Poortere
Louis de Poortere
Sanderson
Sanderson
Harlequin
Harlequin
Brink & Campman
Brink & Campman
Laura Ashley
Laura Ashley
Nodus
Nodus
SayRug
SayRug
Kristiina Lassus
Kristiina Lassus
Marimekko
Marimekko
A.R. Arredamenti
A.R. Arredamenti
Wedgwood
Wedgwood
AK47 Design
AK47 Design
Ted Baker
Ted Baker
CPRN Homood
CPRN Homood
Morris & Co
Morris & Co
My Home
My Home
Scion
Scion
OVO Design
OVO Design
Sitap
Sitap
Orla Kiely
Orla Kiely
Inedito / Asnaghi
Inedito / Asnaghi
Florence Broadhurst
Florence Broadhurst
Dale Italia
Dale Italia
Jackie & The Fish
Jackie & The Fish
Rug Star
Rug Star
William Yeoward
William Yeoward
Greggio
Greggio
Mohebban
Mohebban
Jan Kath
Jan Kath
Malerba
Malerba

Воплотите интерьерные мечты в реальность

Когда речь идет о создании уютного и стильного дома, детали играют ключевую роль. Наш магазин предлагает высококачественные ковры, мебель, освещение, декор и предметы искусства, которые помогут вам придать вашему интерьеру уникальность и изысканность.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый наш клиент мог найти именно те элементы, которые подчеркнут его индивидуальность и вкус. Наши ковры создаются с любовью и мастерством, предлагая разнообразие стилей и дизайнов, от традиционных до современных. Мебель в нашем ассортименте идеально сочетает в себе стиль и функциональность, предлагая широкий выбор предметов для любого помещения.

Освещение играет ключевую роль в создании атмосферы вашего дома. Мы предлагаем разнообразные светильники, которые не только освещают пространство, но и становятся его украшением. Декоративные элементы добавят завершенность вашему интерьеру, подчеркнув его уникальность и стиль.

Наши предметы искусства — это особая категория, которая поможет вам выразить свою креативность и создать в доме атмосферу вдохновения и гармонии. Каждое произведение искусства в нашем ассортименте тщательно отобрано, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы.

Посетив наш магазин, вы уже сделали первый шаг к созданию идеального интерьера. Исследуйте наш ассортимент и погрузитесь в мир изысканных интерьеров, где каждый элемент продуман до мелочей. Мы уверены, что у нас вы найдете всё необходимое для того, чтобы ваш дом стал отражением вашего уникального стиля и характера. Пусть ваш дом станет местом, где комфорт и красота сочетаются в гармонии.

SayRUG
Подпишитесь на нашу рассылку
И получите ваучер 1000 грн. на свой первый заказ от 50 000 грн.